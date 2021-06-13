Казахстанские легкоатлеты Иванов и Эктова завоевали лицензии на Олимпиаду-2020 в Токио

Казахстанские легкоатлеты Иван Иванов и Ирина Эктова примут участие в летних Олимпийских играх в Токио.

Как сообщил главный тренер сборной Казахстана Дмитрий Карпов в своем Instagram, они стали обладателями лицензий, завоевав их на турнире в Бишкеке (Кыргызстан).

Так, Иванов завоевал путевку на ОИ в толкании ядра, показав результат 21,11 метра. А Эктова - в тройном прыжке. Ее результат - 14,34 метра.

Напомним, что в легкой атлетике олимпийские лицензии для Казахстана ранее завоевали Ольга Рыпакова, Георгий Шейко, Айман Ратова, Мария Овчинникова, Кристина Овчинникова, Надежда Дубовицкая и Жанна Мамажанова.

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