Иностранных болельщиков не пустят на Олимпиаду в Токио - СМИ

Старт эстафете олимпийского огня будет также дан без зрителей.

Фото: Franck Robichon/EPA/Shutterstock©
Новости спорта Олимпиада-2020
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Вчера 23:32

Власти Японии намерены не пускать зарубежных болельщиков на летнюю Олимпиаду в Токио, передает агентство Kyodo News.

Такие меры принимаются для предотвращения распространения коронавируса. Ожидается, что окончательно вопрос о допуске иностранных зрителей будет решен до конца марта. А в апреле будет объявлено, какое количество болельщиков будут пускать на спортивные арены.

Отмечается, что число заболевших в Токио достигло двух с половиной тысяч человек, и страна прикрывает двери для туристов. При этом перенос ОИ-2020 на год привел к росту затрат и теперь они составляют 15 миллиардов долларов. 

25 марта состоится церемония старта эстафеты олимпийского огня в Японии - она также пройдет без зрителей.

Напомним, Олимпиада-2020 в Токио  была перенесена из-за пандемии коронавируса. Теперь она состоится с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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Япония Олимпиада-2020 Коронавирус
Олимпиада-2020
0
Вчера 23:32
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