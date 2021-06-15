Еще два казахстанских каратиста завоевали лицензии на Олимпиаду в Токио

Еще двое казахстанских каратистов стали обладателями лицензий на Олимпиаду в Токио, передает Olympic.kz. Это стало известно после опубликованных рейтингов Международной федерации карате (WKF). Всего в этом виде спорта теперь у Казахстана пять путевок.

Согласно олимпийскому рейтингу, будучи в числе лучших представителей континента, лицензии завоевали Софья Берульцева (+61 килограмм) и Данияр Юлдашев (+75 килограммов).

Напомним, что первым на ОИ в Токио отобрался Дархан Асадилов (67 килограммов). Он получил квоту досрочно, так как опережал ближайшего соперника в рейтинге более чем на тысячу очков.

Еще две лицензии на прошедшем недавно в Париже турнире завоевали Молдир Жанбырбай (до 55 килограммов) и Нурканат Ажиканов (до 75 килограммов).

Карате впервые будет представлено в программе Олимпийских игр.

Всего в копилке Казахстана на сегодняшний день 72 олимпийские квоты в 26 видах спорта. Лицензионные турниры продолжатся до 29 июня.

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