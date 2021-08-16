Бронзовые призеры Токио из Казахстана остались без Олимпиады-2024. Подробности

Организационный комитет Олимпийских игр-2024, которые пройдут в Париже, опубликовал на сайте список утвержденных видов спорта, сообщает Sputnik.

Так, из списка убрали карате, бейсбол и софтбол.

Вместо них на Играх появятся брейк-данс, а также спортивное скалолазание, скейтбординг и серфинг. Последние три вида Международный олимпийский комитет включал и в программу минувшей Олимпиады в Токио.

Оргкомитет заявил, что программа окончательная и не подлежит изменению. В своем выборе комитет ориентировался на популярность видов спорта в соцсетях, среди молодежи, а также зрелищность.

Между тем представители Всемирной федерации карате заявили, что итоги первого олимпийского выступления этого вида спорта заслуживают того, чтобы остаться в списке Игр и в дальнейшем.

"Мы окончательно показали всему миру, что карате - уникальный вид спорта, и продемонстрировали достоинства, которые мы приобрели, чтобы быть включенными в олимпийскую программу в качестве постоянного вида спорта. Все любители спорта во всем мире смогли насладиться дополнительными ценностями, которые карате привносит в олимпийское движение", - сказал президент WKF Антонио Эспинос.

Напомним, что карате впервые включили в программу Игр-2020 в Токио, это позволило казахстанским каратистам Дархану Асадилову и Софье Берульцевой завоевать для Казахстана две бронзы.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

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