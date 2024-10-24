Казахстан решит судьбу бокса на Олимпиаде. Детали

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман выразил надежду на то, что бокс останется в программе Олимпийских игр благодаря усилиям организации World Boxing, и в особенности экс-чемпиона мира казахстанца Геннадия Головкина, передает Vesti.kz.

В этом году Головкин получил должность в World Boxing - он стал председателем Олимпийской комиссии организации.

"Олимпийский и профессиональный бокс должны сосуществовать, но все-таки по отдельности, а не вместе. В одном случае вы боретесь за медаль, а в другом - за звание чемпиона мира, однако продолжительность и количество матчей разные. Без великих боксеров-любителей не может быть великих профи, и история показала, что такие олимпийские чемпионы, как Мухаммед Али, Джо Фрейзер, Нино Бенвенути, Паскуаль Перес, Эвандер Холифилд и Оскар де ла Хойя, в итоге стали великими чемпионами мира в профессионалах. Вот почему мы ищем поддержки у великих чемпионов. Является ли Геннадий Головкин одним из примеров? Да, и его нынешний статус председателя Олимпийского комитета World Boxing является для нас отличным "союзником" или, скорее, большим союзником олимпийского бокса, которому необходимо продолжить свою великую историю, чтобы избежать таких ситуаций, когда любительский бокс сосредоточен исключительно на бизнесе, что в конечном итоге создает сложности для спортсменов, — цитирует Сулеймана ESPN.

World Boxing - Международная федерация бокса, созданная в апреле 2023 года. В настоящее время в нее входят национальные федерации 44 стран. Она была создана в качестве альтернативы IBA (Международная ассоциация бокса).

Напомним, в июне 2023 года IBA была лишена признания МОК по причине неспособности провести реформы в области управления, финансов и этики. Организация, ранее называвшаяся AIBA, с 2019 года отстранена от участия в организации турниров по боксу на Олимпийских играх.

МОК также заявил, что боксеры из национальных федераций, являющихся членами IBA, не будут допущены к участию в Играх-2028.