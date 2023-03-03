Вратаря из Казахстана обменяли на двух игроков в НХЛ

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Сегодня 16:35
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Хоккейный клуб "Даллас" обменял российского вратаря Антона Худобина в "Чикаго", сообщают Vesti.kz.

При этом "Чикаго" получил право выбора во втором раунде драфта 2025 года. Также в обратном направлении отправились форвард Макс Доми и голкипер Дилан Уэллс.

Худобин выступал за "Даллас" с 2018 года.

Напомним, 36-летний Худобин родился в Усть-Каменогорске. В 13 лет вместе с группой тренера Андрея Шаянова переехал в школу магнитогорского "Металлурга", в главной команде которого дебютировал в сезоне-2004/05 чемпионата России. В 2004 году вратаря на драфте НХЛ выбрала "Миннесота".

В НХЛ он еще выступал за "Бостон", "Каролину" и "Анахайм".

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Метки:
НХЛ

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