Российский хоккеист вошел в историю НХЛ

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Российский нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров стал первым среди россиян за всю историю Национальной хоккейной лиги (НХЛ), кому удалось набрать 130 очков в одном регулярном сезоне, передают Vesti.kz.

Это произошло в матче против "Торонто Мейпл Лифс", который завершился победой "Тампы" со счетом 4:1. В этой встрече Кучеров отметился тремя голевыми передачами.

Благодаря этому Кучеров добрался до отметки в 130 очков (42 гола и 88 передач) в сезоне-2023/24 и стал первым российским хоккеистом в истории НХЛ, кому удалось этого добиться.

Также Никита стал первым игроком в нынешнем сезоне, записавшим на свой счет данное количество очков. 

Кроме того, Кучеров стал пятым игроком во всей НХЛ за последние 30 лет, набравшим 130 очков в одном розыгрыше чемпионата. С сезона-1993/94 подобного достижения добивались только Уэйн Гретцки (130 очков в сезоне-1993/94), Марио Лемье (161 очко в сезоне-1995/96), Яромир Ягр (149 очков в сезоне-1995/96) и Коннор Макдэвид (153 очка в сезоне-2022/23).

Добавим, что Кучеров возглавляет и гонку бомбардиров текущего сезона НХЛ. Его главные преследователи - форвард "Колорадо Эвеланш" Натан Маккиннон (127 очков) и лидер "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид (126 очков).

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