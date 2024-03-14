Российский хоккеист головой забил победный гол в НХЛ

Новости спорта Хоккей НХЛ
14 марта 16:19
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Российский форвард "Колорадо" Валерий Ничушкин отметился необычным голом в гостевом матче против "Ванкувера"(4:3 ОТ) в рамках регулярного чемпионата НХЛ, передают Vesti.kz.

В овертайма шайба, после броска нападающего "Колорадо" Нэйтана Маккиннона, попала в шлем Ничушкина и влетела в ворота.

В итоге российский хоккеист набрал 47 (25+22) очков в 43 играх нынешнего сезона "регулярки".

В ходе игры "Колорадо" уступал со счетом 0:3, но впоследствии сумел не только отыграться, но и вырвать победу.

"Ванкувер" идет на первом месте в Западной конференции, набрав 92 очка в 67 матчах. "Колорадо" с 89 очками находится на второй строчке.

Метки:
НХЛ Сборная России по хоккею Хоккей
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