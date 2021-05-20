Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин сломал клюшку о борт и обматерил вратаря Илью Самсонова после поражения команды в третьем матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Бостон Брюинз".

Игра, прошедшая в Бостоне на арене TD Garden, завершилась со счетом 3:2 во втором овертайме. У "Бостона" отличились Тейлор Холл, Брэд Маршан и Крэйг Смит. Среди игроков "Вашингтона" шайбы забросили Овечкин и Ник Дауд.

Победный гол хозяева забили после ошибки голкипера Самсонова, для которого игра стала первой в розыгрыше Кубка Стэнли. Овечкин в этот момент находился на скамейке запасных своей команды и эмоционально отреагировал на случившееся, сломав клюшку о борт и высказав что-то своим партнерам.

После трех игр "Бостон" ведет в серии - 2-1.

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