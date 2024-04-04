Массовая драка на 1-й секунде открыла матч НХЛ: видео

Необычный инцидент произошел в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Нью-Джерси Дэвилз", сообщают Vesti.kz.

Встреча команд прошла на стадионе "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке. Сразу после стартового вбрасывания шайбы хоккеисты обеих команд устроили массовую драку на льду.

По итогам инцидента восемь человек заработали матч-штрафы (по четыре с каждой стороны). Со стороны "Рейнджерс" в раздевалку отправили защитников Джейкоба Трубу и К'Андре Миллера, а также форвардов Баркли Гудроу и Ремпе. У "дьяволов" удалились защитники Макдермид, Джон Марино и Кевин Баль, а также форвард Крис Тирни.

Такое событие между командами повторилось спустя 12 лет. В марте 2012 года "Рейнджерс" и "Дэвилз"точно так же начали игру "регулярки".

Сам матч завершился со счетом 4:3 в пользу "Рейнджерс", которые идут на первой строчке Восточной конференции и имеют 106 очков. "Дьяволы" на 13-й строчке с 76 очками в активе.