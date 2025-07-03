Клуб НХЛ пригласил 20-летнего таланта из сборной Казахстана: кто он и зачем?

Голкипер молодежной сборной Казахстана Владимир Никитин примет участие в лагере развития клуба Национальной хоккей лиги (НХЛ) "Оттава Сенаторз", передают Vesti.kz со ссылкой на "Шайба.kz".

Что такое лагерь развития НХЛ

Лагерь развития НХЛ - это короткие тренировочные занятия, которые проводит каждый клуб лиги перед новым сезоном. Обычно приглашение получают новички команд, перспективные хоккеисты и игроки, выбранные на драфте.

Для руководства клуба это возможность получить полезную информацию об игроках, которые в будущем могут стать частью команды, а для хоккеистов - шанс проявить себя, почувствовать дух НХЛ, попытаться максимально показать свой потенциал.

Кто такой Владимир Никитин

20-летний Никитин является воспитанником "Барыса". Минувший сезон вратарь начинал в "Снежных Барсах", где провел 12 матчей и отразил 88,4 процента бросков.

После казахстанец перешел в "Нанаймо Клипперс", выступающий в BCHL (юниорская хоккейная лига в Канаде). За канадский клуб он провел 13 матчей в регулярном чемпионате, отразил 92,4 процентов бросков.

На драфте НХЛ 2023 года Никитин был выбран "Оттавой" в седьмом раунде под общим 207-м номером.

В прошлом году "сенаторы" также приглашали голкипера в лагерь развития.