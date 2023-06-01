Хоккеист сборной Казахстана "заинтересовал" НХЛ после ЧМ-2023

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Сегодня 13:41
©ХК "Барыс"

Сайт The Hockey News составил список участвовавших в чемпионате мира хоккеистов, которые своей игрой могут привлечь внимание клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщают Vesti.kz. В их число вошел защитник сборной Казахстана Адиль Бекетаев.

"Бекетаев только что закончил свой первый сезон в КХЛ, и это был хороший сезон. 25-летний защитник набрал 21 очко в 64 играх за "Барыс". Наряду с Валерием Ореховым, 23-летним игроком обороны, который также может привлечь к себе внимание, Бекетаев играет важную роль в сборной Казахстана и в каждой игре выступает с топ-сборными. Он никогда не станет игроком первых двух звеньев, но может прибавить в нижних звеньях, - пишет сайт.

Напомним, на ЧМ-2023 в Латвии сборная Казахстана заняла шестое место в группе В и сохранила прописку в топ-дивизионе. 

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Метки:
НХЛ

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