В НБА определился чемпион

В Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) определился чемпион, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Клуб "Голден Стэйт Уорриорз" выиграл у "Бостона" в шестом матче финальной серии со счетом 103:90 (27:22, 27:17, 22:27, 27:24).

Самыми результативными в матче стали защитник "Голден Стэйт" Стефен Карри и форвард "Бостона" Джейлен Браун, набравшие по 34 очка.

Клуб из Сан-Франциско по ходу плей-офф обыграл "Денвер" (4-1), "Мемфис" (4-2) и "Даллас" (4-1). "Бостон" на пути к финалу прошел "Бруклин" (4-0), "Милуоки" (4-3) и "Майами" (4-3).

"Голден Стэйт Уорриорз" в седьмой раз стал чемпионом НБА (1947, 1956, 1975, 2015, 2017, 2018, 2022). "Бостон" является 17-кратным чемпионом лиги. Соперники до этого один раз играли в финальной серии. В 1964 году "Бостон" завоевал чемпионство, победив со счетом 4-1.

Отметим, что Карри стал самым ценным игроком финальной серии плей-офф НБА. В среднем в финале защитник набирал 31,2 очка, 6,0 подбора и 5,0 передачи.

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