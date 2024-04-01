Леброн Джеймс сделал заявление о завершении карьеры

Новости спорта Баскетбол НБА
Сегодня 15:03
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Лидер клуба НБА "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс заявил, что его карьера близка к завершению, передают Vesti.kz.

Накануне "Лейкерс" обыграли "Бруклин Нетс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). 39-летний Джеймс стал самым результативным игроком встречи, набрав 40 очков.

"Еще 21 сезон я не отыграю – это уж точно, - сказал Джеймс в ответ на вопрос о том, сколько еще он намерен играть. - Осталось не так много. Я не знаю, когда двери закроются, когда я завершу карьеру. Но времени осталось немного".

Джеймс дебютировал в НБА в 2003 году в составе "Кливленд Кавальерс". Также он выступал за "Майами Хит". Леброн является четырехкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), он по четыре раза признавался самым ценным игроком регулярного чемпионата и финальной серии плей-офф.

В составе сборной США он дважды выиграл Олимпийские игры (2008, 2012).

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