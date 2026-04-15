Тренер сборной Азербайджана оценил поражение от Казахстана

Главный тренер сборной Азербайджана по футзалу Евгений Куксевич высказался о поражении во втором товарищеском матче от команды Казахстана, передают Vesti.kz.

Встреча прошла сегодня, 15 апреля, в Актау и завершилась поражением гостей со счётом 2:4. Первая контрольная игра команд состоялась 13 апреля и обернулась для азербайджанской сборной более крупной неудачей - 2:9.

"После первой игры мы отдохнули и хорошо восстановились. Более того, на этот раз мы отбросили в сторону такие факторы, как статус соперника, давление болельщиков и проблемы с адаптацией к залу, и вышли на матч полностью готовыми психологически. Поэтому могу сказать, что мы сыграли хорошо.

На самом деле, проведение товарищеских матчей против сильных соперников пошло нам на пользу. Вместо того чтобы праздновать победы над слабыми оппонентами, лучше увидеть свои ошибки и недостатки, работать над ними и развиваться.

Повторюсь, сегодняшняя игра тоже была очень тяжёлой, но ребята показали всё, на что способны. Нам просто не хватило хладнокровия. В некоторых эпизодах мы хотели сделать что-то полезное, но не получилось. Несмотря на поражение в таких матчах, хорошая работа, которую мы проделали на площадке, для нас равносильна победе", - приводит его слова пресс-служба Федерации футзала Азербайджана.