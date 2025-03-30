Тремя голами обернулся матч Казахстана в отборе на Евро-2025 по футзалу

Сборная Казахстана по футзалу до 19 лет сыграла в заключительном матче основного раунда отбора на Евро-2025, передают Vesti.kz.

Соперниками казахстанцев в третьем туре группы 3, которая проводит свои матчи в Гондомаре (Португалия) была команда Беларуси.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу подопечных Рикарду Кака. На 14-й минуте Алазиз Камалов вывел Казахстан вперед.

На 15-й минуте Альмерек Тлеуберген удвоил преимущество команды Казахстана.

Белорусы сократили отставание на последней минуте. За 15 секунд до окончания матча Анатолий Кузнецов забил гол. Он же на 37-й минуте не сумел реализовать пенальти.

Стоит отметить, что сборные Казахстана и Беларуси потеряли шансы на выход в основную стадию турнира. Казахстанцы уступили Франции и Португалии с одинаковым счетом 1:3, а белорусы проиграли португальцам 2:9 и французам 1:2. У команды Кака три балла, а белорусские футзалисты остались без набранных очков.

Сборные Португалии и Франции сыграют сегодня за первое место в группе. У них по шесть баллов.

По итогам основного раунда семь сборных (семь победителей групп) присоединятся к Молдове в финальной стадии, жеребьевка которой состоится 15 мая. Финальный турнир пройдет на "Кишинев Арене" с 28 сентября по 5 октября.