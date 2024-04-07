Сенсацией закончился матч Казахстан - Узбекистан перед ЧМ-2024 по футзалу

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Сегодня 20:49
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Сборная Казахстана по футзалу провела товарищеский матч с командой Узбекистана, сообщают Vesti.kz.

Встреча в Таразе завершилась со счетом 2:2. Хозяева уже на второй минуте вышли вперед после гола Арнольда Кнауба.

Гости ответили на это двумя голами - на десятой и 24-й минуте. Сборную Казахстана от поражения за 40 секунд до конца матча спас Чингиз Есенаманов.

Напомним, что 4 апреля подопечные Рикардо Кака в товарищеском матче в Таразе, обыграли команду Кыргызстана - 3:2.

Отметим, что сборная Казахстана осенью 2024 года сыграет на чемпионате мира по футзалу, который пройдет в Узбекистане.

Метки:
Сборная РК по футзалу Казахстан Узбекистан

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