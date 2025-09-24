Сборной Казахстана нашли нового бразильца после провала в отборе на Евро

Президент футзального клуба "Кайрат" Кайрат Оразбеков высказался об ответном стыковом матче сборных Казахстана и Италии за выход в финальную часть Евро-2026, передают Vesti.kz.

В серии пенальти решилась судьба путевки на Евро-2026 в матче Казахстана

Казахстанцы по сумме двух игр уступили сборной Италии. В первом матче, который прошёл на выезде, команда Рикардо Кака проиграла со счётом 1:2. В ответной игре наши ребята победили в основное время - 3:2, сравняв счёт в противостоянии. В итоге всё решилось в серии пенальти, где точнее оказалась Италия, завоевавшая путёвку на Евро-2026.

"У нас великая команда"

"Игра была хорошая. Хочу поблагодарить игроков, тренеров и всех тех, кто готовил команду к этому турниру. Не надо забывать, что это отборочный турнир к чемпионату Европы, и это серьёзные команды. И бывает, что не всегда выигрываешь. Нынешняя наша команда почти 12 лет не пропускала чемпионаты мира и Европы. Это великая команда, это великие игроки. Надо им сказать огромное спасибо. Та работа, которая велась, была плодотворной. 12-летний цикл завершён - и завершён очень хорошим результатом. За это время были подготовлены свои игроки, на одну позицию сейчас есть два и даже три кандидата. Есть конкуренция в сборной. Без поражений не бывает побед.

Роль легионеров

Во всём мире приглашались в команды бразильские игроки. Было много противников этого - диванных экспертов. Многие поняли, что благодаря легионерам мы многому научили своих ребят. Это дало толчок развитию. Поэтому натурализация сейчас есть в любом чемпионате. Без этого нет зрелищности, рекламы, бизнеса. Просто клубы должны быть частными, и они должны расти, исходя из своих задач.

Проблема левши

Что касается легионеров - да, они нужны. Они есть и в сборных Италии, Испании. Например, в сборной Казахстана у нас нет "левши", левоногого игрока. Это огромная проблема, мы не можем найти левоногого игрока с хорошим качеством для сборной. Конечно, будем искать. Например, у нас есть Кайо - левоногий игрок, которого мы бережём и хотим попробовать натурализовать. Я думаю, он достойный человек: за четыре года жизни в Казахстане он проявил себя и как игрок, и как патриот. Если всё сложится, мы предложим ему защищать цвета нашей сборной и принять гражданство", - сказал Оразбеков пресс-службе КФФ.

Финальная часть Евро-2026 по футзалу пройдёт с 20 января по 7 февраля сразу в трёх странах - Словении, Латвии и Литве.