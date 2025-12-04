Сборная Казахстана получила серьёзный удар: подробности

Игрок "Семея" Арнольд Кнауб в интервью Meta-ratings.kz прокомментировал уход Пауло Рикардо Кака с поста главного сборной Казахстана по футзалу, отметив, что потеря бразильского специалиста стала серьёзным ударом для национальной команды, передают Vesti.kz.

– Уход Кака – большая потеря для сборной?

– Да, большая. Особенно для меня. Найти человека лучше – сложно. Никто не сделал столько, сколько он сделал для футзала Казахстана. Во-первых, с таким человеком нужно хорошо прощаться – нельзя так просто отпускать, нужно сохранить связи, чтобы и дальше связываться с ним по каким-нибудь вопросам.



Отметим, что Кака руководил сборной Казахстана с 2018 по 2025 год и за это время внёс огромный вклад в развитие казахстанского футзала, значительно укрепив его позиции на международной арене. При этом команда не смогла отобраться на Евро-2026.

Ранее сообщалось, что его преемником может стать другой бразилец Какау, который уже тренировал сборную Казахстана в период с 2013 по 2018 год.