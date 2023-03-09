Сборная Казахстана по футзалу вышла в элитный раунд отбора на чемпионат мира-2024

Сборная Казахстана по футзалу сыграет в элитном раунде отборочного турнира чемпионата мира-2024, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Подопечные Пауло Рикардо Кака стали победителями группы в основном раунде, сыграв вничью со Словенией в заключительном матче.

Жеребьевка элитного раунда пройдет 5 июля.

Победитель группы получит путевку на чемпионат мира-2024. Команды, занявшие вторые места, проведут стыковые матчи.

Напомним, что по итогам февраля сборная Казахстана заняла шестое место в мировом рейтинге.