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Реклама Новости спорта Футзал Сегодня 18:39 Комментарии Названо место сборной Казахстана по футзалу в мировом рейтинге ©КФФ Сборная Казахстана по футзалу сохранила свое место в мировом рейтинге. Обновленную версию представил сайт Futsalworldranking.com, сообщают Vesti.kz. По итогам февраля подопечные Пауло Рикардо Кака занимают все так же десятое место. Топ-10:

1. Бразилия - 1796 очков

2. Испания - 1771

3. Португалия - 1753

4. Россия - 1671

5. Аргентина - 1650

6. Казахстан - 1570

7. Иран - 1569

8. Марокко - 1496

9. Украина - 1457

10. Парагвай - 1445 Напомним, что сегодня, 8 марта, сборная Казахстана проведет матч против Словении в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы-2024. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь. Поделиться в соц. сетях:













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