Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Другое Клубный футзал Сборная Казахстана
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футзал
Комментарии

Названо место сборной Казахстана по футзалу в мировом рейтинге

Названо место сборной Казахстана по футзалу в мировом рейтинге
©КФФ

Сборная Казахстана по футзалу сохранила свое место в мировом рейтинге. Обновленную версию представил сайт Futsalworldranking.com, сообщают Vesti.kz.

По итогам февраля подопечные Пауло Рикардо Кака занимают все так же десятое место.

Топ-10:
1. Бразилия - 1796 очков
2. Испания - 1771
3. Португалия - 1753
4. Россия - 1671
5. Аргентина - 1650
6. Казахстан - 1570
7. Иран - 1569
8. Марокко - 1496
9. Украина - 1457
10. Парагвай - 1445

Напомним, что сегодня, 8 марта, сборная Казахстана проведет матч против Словении в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы-2024. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.

 

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Сборная РК по футзалу Казахстан

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus