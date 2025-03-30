Сборная Казахстана
Сегодня 12:12

Прямая трансляция матча сборной Казахстана в отборе на Евро по футзалу

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Сегодня, 30 марта, сборная Казахстана по футзалу до 19 лет проведет заключительный матч в рамках основного раунда отбора на Евро-2025, передают Vesti.kz.

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Соперником выступит Беларусь. Начало - в 16:00.

Стоит отметить, что сборные Казахстана и Беларуси потеряли шансы на выход в основную стадию турнира. Казахстанцы уступили Франции и Португалии с одинаковым счетом 1:3, а белорусы проиграли португальцам 2:9 и французам 1:2.

Игры группы 3 проходят в Португалии.

Турнирное положение команд после двух туров:

Португалия - 6;
Франция - 6;
Казахстан - 0;
Беларусь - 0.

По итогам основного раунда семь сборных (семь победителей групп) присоединятся к Молдове в финальной стадии, жеребьевка которой состоится 15 мая. Финальный турнир пройдет на "Кишинев Арене" с 28 сентября по 5 октября.