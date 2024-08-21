Прояснилось шокирующее будущее лидера сборной Казахстана по футзалу

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Сегодня 11:03
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Нападающий сборной Казахстана по футзалу Тайнан пропустит чемпионат мира-2024 в Узбекистане. Корреспондент Vesti.kz выяснил, есть ли вероятность возвращения игрока в сборную после мундиаля.

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Отсутствие Тайнана на ЧМ-2024, судя по всему, связано с проблемами по спортивному гражданству. На данный момент органы ФИФА и УЕФА внимательно изучают натурализацию футболистов, и в Европе уже было несколько прецедентов, когда из-за неправомерного получения спортивного гражданства пострадали некоторые национальные команды.

При этом источник, близкий к ситуации, сообщает, что Тайнан в целом больше не сыграет за сборную Казахстана в официальных матчах. На прошлом чемпионате мира в Литве Тайнан получил бронзовую бутсу, став третьим в списке лучших бомбардиров турнира.

А вот будущее другого натурализованного бразильца Эдсона более позитивное. Универсал "Кайрата" также пропустит мундиаль, но, скорее всего, вернется в сборную Казахстана на следующий год.

Отметим, что на данный момент в предварительный состав сборной Казахстана на ЧМ-2024 включены трое натурализованных игроков - это Игита, Дуглас и Лео. Всего в обойме 21 игрок, но в итоговую заявку на турнир попадут 14 футболистов.

Напомним, чемпионат мира пройдет с 14 сентября по 6 октября в Узбекистане. На групповом этапе Казахстан сыграет против Испании, Ливии и Новой Зеландии.

Метки:
Сборная РК по футзалу Казахстан Казахстанский футзал ЧМ по футзалу Футзал

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