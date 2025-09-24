Появились неожиданные новости о будущем Кака в сборной Казахстана

Сборная Казахстана по футзалу не сумела добыть путевку на чемпионат Европы-2026 и впервые за десять лет пропустит большой турнир. В связи с этим главный тренер национальной команды Пауло Рикардо Кака может покинуть свой пост и вернуться к клубной работе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Кака готов продолжить работу в сборной Казахстана

На данный момент решение относительно будущего Кака в сборной Казахстана не принято и будет обсуждаться руководством КФФ. Сам Кака именно об этом заявил после игры с Италией, при этом намекнув, что он готов к продолжению работы.

"Конечно, это трагедия. Нужна ли смена, это решать руководству. То, что они решат, я приму. Но если бы я пришел полтора года назад и мы бы проиграли эту игру, можно было бы сказать, что надо тренера менять. Но, я думаю, что за семь лет было немало сделано. Я считаю, что нельзя за пять минут решать - останется или не останется Кака. Я думаю, это будет решать руководство", - заявил бразильский специалист.

"Семей" проявляет интерес к Кака несколько лет

Однако, если КФФ решит прекратить сотрудничество с Кака, тренер может остаться в Казахстане. Уже не первый год интерес к тренеру проявляет футзальный клуб "Семей". Амбиции чемпиона Казахстана сезона-2023/24 давно известны, а Кака отвечает многим параметрам команды - у него громадный опыт, он адаптирован к стране, добивался успеха в Лиге чемпионов (побеждал с "Газпром-Югрой" и выходил в финал с "Кайратом") и обладает большим именем и авторитетом в мировом футзале.

Но пока это лишь возможный вариант развития событий. Отметим, что перед стартом нынешнего клубного сезона "Семей" утвердил в качестве главного тренера Аслана Смакова.

Кака работает со сборной Казахстана с 2018 года. За этот период он добился лучшего результата в истории национальной команды на чемпионатах мира - четвертое место на мундиале в 2021 году.