Перенесен матч сборной Казахстана с Аргентиной перед ЧМ-2024 по футзалу

Стало известно о переносе товарищеского матча сборных Казахстана и Аргентины по футзалу, сообщают Vesti.kz.

По информации аккаунта в Instagram о казахстанском футзале futsalkazakhstan встреча перенесена с 7 сентября на 8 сентября. "Она пройдет на "Балуан Шолак", хотя ранее КФФ заявляли о "Алматы Арене".



Вместимость "Алматы-Арена" 12000 человек, а "Балуан Шолак" - 3700 человек", - пишет источник.

Напомним, в рамках подготовки к чемпионату мира, который пройдет осенью в Узбекистане команда Казахстана проведет в Астане два контрольных матча против Таджикистана, которые состоятся 22 и 24 августа на СК "Сайран Арена".

Затем подопечные Кака встретятся в столице со сборной Ирана в двух товарищеских матчах, запланированных на 30 августа и 1 сентября во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова.

Сборная Казахстана представлена на ЧМ-2024 в группе D вместе с командами Испании, Ливии и Новой Зеландии.

Команда Рикардо Кака стартует на турнире 15 сентября матчем против Испании в Андижане. Там же казахстанцы 18-го встретятся с Ливией, а заключительный матч группового этапа подопечные Кака проведут 21 сентября в Ташкенте против Новой Зеландии.

Аргентинцы сыграют в квартете C со сборными Украины, Афганистана и Анголы. Первый матч в Узбекистане южноамериканцы проведут 15 сентября в Ташкенте против Украины.