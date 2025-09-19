Что нужно сборной Казахстана для выхода на Евро-2026 по футзалу

Сборная Казахстана по футзалу потерпела поражение от Италии в первом стыковом матче квалификации Евро-2026. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, что необходимо нашей команде для прохода в финальную часть турнира.

В выездной игре в Италии сборная Казахстана уступила со счётом 1:2. Единственный гол в составе нашей команды забил Чингиз Есенаманов.

Формат стыковых матчей Евро-2026 по футзалу

Общие положения:

Стыковые матчи играются в два матча (дома и на выезде).

Победитель определяется по сумме голов в двух матчах.

Правило выездного гола не применяется (отменено УЕФА с 2022 года).

В случае ничейного счёта по сумме двух матчей:

Назначается дополнительное время — 2 тайма по 5 минут.

Если счёт равный — проводится серия пенальти.

Что нужно Казахстану для выхода на Евро-2026

То есть, сборной Казахстана необходимо победить у Италии с разницей в два мяча в ответной игре.

В случае победы Казахстана в основное время со счётом 2:1, игра перейдет в овер-таймы, а если и там счёт не изменится, состоится серия пенальти.

Даже ничейный результат обеспечит сборной Италии выход на Евро-2026. Ответный матч Казахстан - Италия пройдёт 23 сентября в Астане.

Почему сборная Казахстана оказалась в стыковых матчах

В основном раунде отборочного цикла Евро-2026 подопечные Кака в группе заняли второе место. На первом месте сенсационно финишировала Армения, она набрала 16 очков и напрямую вышла в финальную стадию Евро-2026.

У Казахстана в активе было 10 баллов и вторая строчка, которая отправила нашу сборную в стыковые матчи.

Как Казахстан ранее выступал в отборах на Евро

С момента перехода в УЕФА, для Казахстана это уже девятый отборочный цикл на Евро. На последние три турнира наша команда квалифицировалась. До 2016 года было пять попыток, но всякий раз они заканчивались неудачно.

С Евро-2016 сборная Казахстана неизменно не только выходит на континентальный турнир, но и обеспечивает себе место в плей-офф.

Как ранее сборная Казахстана играла с Италией

Сборная Италии единственная среди команд участвующих в стыках, кто выигрывала турнир. Причём они делали это дважды. Таким образом, они являются вторыми по количеству побед на Евро (2 - столько же у Португалии). Больше только у испанцев, которые завоевывали титул семь раз.

Помимо прочего, итальянцы трижды играли в финале и восемь раз пробивались в стадию 1/2-й. А по количеству выходов в финальную стадию турнира они наряду с Испанией и Россией занимают первое место (по 12 раз).

Между сборными Казахстана и Италии до недавней встречи было сыграно ещё два матча. Оба прошли в рамках финальных раундов чемпионата Европы. На дебютном, историческом ЧЕ-2016 Казахстан обыграл Италию 5:2 в 1/4 финала, на тот момент они являлись действующими чемпионами Европы. Сборная Казахстана на том турнире завоевала бронзовые медали, третье место на ЧЕ-2016 остаётся высшим достижением для нашей команды в рамках чемпионатов Европы и мира.

Кроме того, Казахстан обыгрывал Италию на Евро-2022, опять же с разницей в три мяча - 4:1. Но та игра состоялась на групповом этапе.

Где пройдет Евро-2026, кто ещё играет в стыках и кто уже вышел на турнир

В стыковых матчах также играют ещё три пары. Грузия в первой встрече обыграла Словакию 4:1, Венгрия превзошла Румынию 3:2, Бельгии лишь предстоит сыграть первый матч с Боснией и Герцеговиной.

Помимо хозяев турнира (Латвии, Литвы и Словении) в финальную стадию Евро-2026 уже пробились: Франция, Беларусь, Португалия, Хорватия, Украина, Испания, Польша, Чехия, Армения. Для Армении, Латвии и Литвы это будет дебютное участие на чемпионате Европы.

Жеребьёвка финальной стадии состоится 24 октября. Шестнадцать участников турнира (включая трёх хозяев) будут разбиты на четыре группы по четыре команды. По две сборные из каждой группы выйдут в четвертьфинал.

Чемпионат Европы состоится с 18 января по 8 февраля 2026 года и пройдёт сразу в трёх странах - Латвии, Словении и Литве.