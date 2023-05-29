"Нужно будет натурализовать". Кака высказался о замене Игиты в сборной Казахстана

Новости спорта Футзал Сборная Казахстана
Сегодня 17:53
©КФФ

Главный тренер сборной Казахстана по футзалу Пауло Рикардо Кака в беседе с корреспондентом Vesti.kz прокомментировал вопрос о потенциалом сменщике Игиты в ближайшие годы. 

"Кроме Игиты у нас нет стабильного вратаря. За пять лет я уже по второму кругу смотрю вратарей и нет ни одного, кто бы пришел и сказал: "Это мое место". Это проблема системная. Ситуация в подготовке может стала чуть лучше, потому что в клубах появились тренеры по вратарям, но пять лет назад такой тренер был только в "Кайрате". 

Что делать? Думаю, что после Игиты нужно будет натурализовать игрока, дабы поддержать нынешний уровень, пока не вырастут другие вратари. Деннис из "Кайрата"? Пока об этом рано говорить. Надо сказать, что в Казахстане лучшая селекция в мире с точки зрения натурализации. Лучшая в мире! Ни одной ошибки не допустили, все игроки входят в топ-20 в мире. 

Поэтому делать ставку на натурализацию Денниса еще очень рано. Пока играет Игита. Натурализация сложный процесс", - заявил бразильский специалист. 

В ближайшее время на YouTube-канале Vesti.kz выйдет развернутое интервью с Кака, в котором он откровенно расскажет, почему и когда решил покинуть "Кайрат", как изменится его роль в сборной Казахстана, возглавит ли он европейский клуб и в чем главные проблемы казахстанского футзала.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Кака Футзал Сборная РК по футзалу Казахстан

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 18:22
Сборная Казахстана
"Я буду работать только в сборной". Большое интервью Кака об уходе из "Кайрата" и состоянии казахстанского футзала
Сегодня , 17:53
Сборная Казахстана
"Нужно будет натурализовать". Кака высказался о замене Игиты в сборной Казахстана
26 мая, 17:18
Сборная Казахстана
"Кайрат" получал предложения из Европы по игроку сборной Казахстана
22 мая, 13:57
Сборная Казахстана
Кака прояснил свое будущее в сборной Казахстана после ухода из "Кайрата"
18 мая, 12:02
Сборная Казахстана
Европейский гранд хочет вернуть нападающего сборной Казахстана по футзалу
16 мая, 15:28
Сборная Казахстана
Игрок сборной Казахстана по футзалу может завершить карьеру в "Кайрате"
4 мая, 12:21
Сборная Казахстана
Европейский шанс упущен? Почему лидеры сборной Казахстана по футзалу остались в "Кайрате"
27 апреля, 19:17
Сборная Казахстана
Российские клубы проявляют интерес к главному тренеру "Кайрата"
3 апреля, 14:36
Сборная Казахстана
Президент футзального "Кайрата" сделал заявление об уходе Кака и новом тренере
27 марта, 20:13
Сборная Казахстана
Кака обратился к Адиеву после победы Казахстана над Данией
© 2008 - 2023 ТОО «EML»