Неожиданным результатом завершился последний матч сборной Казахстана в отборе на ЧМ-2024 по футзалу

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Отборочный турнир Чемпионата мира по футзалу, Основной раунд

Словения - Казахстан 3:3

Голы:

Акбаликов, 6 (0:1); Чех, 9 (1:1); Турсагулов, 15 (1:2); Тайнан - Да Силва, 20 (1:3); Осредкар, 24 (2:3); Турк, 26 (3:3)
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Сборная Казахстана по футзалу провела последний матч отборочного турнира на чемпионат мира-2024, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В рамках группы 5 основного раунда подопечные Пауло Рикардо Кака на выезде встречались с командой Словении. Встреча прошла в Мариборе (Словения) и завершилась со счетом 3:3. При этом казахстанцы по ходу матча вели 3:1, но упустили победу, позволив сопернику сравнять.

На шестой минуте Альберт Акбаликов вывел команду вперед. Хозяева вернули ничью на табло на девятой минуте усилиями Жиги Чеха. Затем казахстанцы забили сопернику еще два гола - на 15-й минуте отличился Даурен Турсагулов, а на 20-й - Тайнан. Но во втором тайме хозяева отыграли всю разницу - на 24-й минуте сократил отставание Игор Осредкар, а на 26-й сравнял Тео Турк.

Отметим, что сборная Казахстана играла без своего капитана и основного вратаря Лео Игиты, который перенес операцию и восстанавливается. 

Подробнее со статистикой матча можно ознакомиться здесь.

Казахстан стал победителем группы, набрав десять очков в четырех матчах. Ранее сборная Казахстана обыграла дома Словению (2:0), а затем дважды разгромила команду Черногории (5:1 - в гостях, 7:0 - дома).

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Метки:
Сборная РК по футзалу Казахстан Словения
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