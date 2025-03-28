"Не забили свое". В Казахстане объяснили матч с Францией и пригрозили Португалии

Игрок молодежной сборной Казахстана (U19) Альазиз Камалов прокомментировал стартовый матч отборочного этапа юношеского чемпионата Европы-2025, в котором казахстанцы уступили сверстникам из Франции со счетом 1:3, сообщают Vesti.kz.

"Это была сложная игра, но хорошая игра. Первый официальный матч для нас в отборе на Чемпионат Европы. Как и говорил Кака, было сложно. Мы пропустили два гола из-за ошибок на стандартах. Не забили свои моменты. Получили игровой опыт. Первая игра, было волнение. Мы изучили сборную Португалии и нам теперь нужна победа", - заявил он пресс-службе КФФ.