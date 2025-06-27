Названа третья страна-хозяйка Евро-2026: Казахстан сыграет в стыках

Словения официально стала третьей принимающей страной чемпионата Европы по футзалу 2026 года, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

Турнир пройдет с 20 января по 7 февраля в Латвии, Литве и теперь также в Словении. Такое решение принял Исполком УЕФА после того, как Беларусь получила прямую путевку в финальную стадию, но страны-хозяйки - Латвия и Литва - отказываются проводить на своей территории матчи с ее участием.

Чтобы сохранить спортивный принцип и обеспечить полноценное проведение турнира, УЕФА добавил Словению, которая квалифицировалась в финальную стадию по спортивным заслугам.

Арены и структура проведения

В Латвии и Литве пройдут матчи групп A и B: Рига примет встречи группы A и один четвертьфинал, Каунас - игры группы B и еще один матч 1/4 финала.

Словения примет матчи групп C и D - всего 18 игр, включая два четвертьфинала, полуфиналы, матч за третье место и финал. Основной ареной станет "Стожице Арена" в Любляне. Когда в третьем туре матчи в группах будут проводиться одновременно, в качестве второй арены от Словении будет использоваться "Тиволи Арена".

Словения будет определена в группу C, а Беларусь попадет в группу C или D - таким образом, все ее матчи пройдут в Словении.

Список участников и стыковых матчей

Путевки в финальный турнир уже обеспечили:

Армения, Беларусь, Латвия (хозяйка), Литва (хозяйка), Польша, Португалия (действующий чемпион), Словения (хозяйка), Украина, Франция, Хорватия, Чехия.

В стыковых матчах сыграют восемь команд, занявших вторые места в группах:

Бельгия, Босния и Герцеговина, Венгрия, Грузия, Италия, Казахстан, Румыния, Словакия.

Жеребьевка этого этапа состоится 3 июля.