Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Сборная Казахстана
Сегодня 21:46
 

Названа третья страна-хозяйка Евро-2026: Казахстан сыграет в стыках

  Комментарии

Поделиться
Названа третья страна-хозяйка Евро-2026: Казахстан сыграет в стыках ©КФФ

Словения официально стала третьей принимающей страной чемпионата Европы по футзалу 2026 года, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

Поделиться

Словения официально стала третьей принимающей страной чемпионата Европы по футзалу 2026 года, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

Турнир пройдет с 20 января по 7 февраля в Латвии, Литве и теперь также в Словении. Такое решение принял Исполком УЕФА после того, как Беларусь получила прямую путевку в финальную стадию, но страны-хозяйки - Латвия и Литва - отказываются проводить на своей территории матчи с ее участием.

Чтобы сохранить спортивный принцип и обеспечить полноценное проведение турнира, УЕФА добавил Словению, которая квалифицировалась в финальную стадию по спортивным заслугам.

Арены и структура проведения

В Латвии и Литве пройдут матчи групп A и B: Рига примет встречи группы A и один четвертьфинал, Каунас - игры группы B и еще один матч 1/4 финала.

Словения примет матчи групп C и D - всего 18 игр, включая два четвертьфинала, полуфиналы, матч за третье место и финал. Основной ареной станет "Стожице Арена" в Любляне. Когда в третьем туре матчи в группах будут проводиться одновременно, в качестве второй арены от Словении будет использоваться "Тиволи Арена".

Словения будет определена в группу C, а Беларусь попадет в группу C или D - таким образом, все ее матчи пройдут в Словении.

Список участников и стыковых матчей

Путевки в финальный турнир уже обеспечили:
Армения, Беларусь, Латвия (хозяйка), Литва (хозяйка), Польша, Португалия (действующий чемпион), Словения (хозяйка), Украина, Франция, Хорватия, Чехия.

В стыковых матчах сыграют восемь команд, занявших вторые места в группах:
Бельгия, Босния и Герцеговина, Венгрия, Грузия, Италия, Казахстан, Румыния, Словакия.

Жеребьевка этого этапа состоится 3 июля.

Клубный Чемпионат Мира 2025   •   США   •   1/8 финала, мужчины
29 июня 21:00   •   не начат
ПСЖ
ПСЖ
(Париж)
- : -
Интер Майами
Интер Майами
Кто победит в основное время?
ПСЖ
Ничья
Интер Майами
Проголосовало 11 человек

Реклама

Живи спортом!