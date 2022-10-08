"Мой последний рывок". Игита сделал признание о своей карьере и сборной Казахстана

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Сегодня 13:23
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Капитан сборной Казахстана по футзалу Лео Игита признался, что лично для него очень важно пройти с командой отбор на чемпионат мира-2024, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Мировое первенство, вероятно, станет последним для вратаря, которому в этом году исполнилось 36 лет. По словам Игиты, от результатов отбора в том числе будет зависеть его игровая карьера.

"У меня контракт с "Кайратом" до 2024 года. Думаю, минимум до 2024-го буду играть. Ну и будет зависеть тоже от того, выйдем на чемпионат мира или нет. Этот отбор на чемпионат мира - особенный для меня. Я очень хочу сыграть еще на одном чемпионате мира. Это моя цель, последний рывок. Хочу, чтобы наша команда стала первой в группе, затем в Элитном раунде не дать соперникам никаких шансов. Да, я не один в команде играю. Но я буду как лидер передавать свою положительную энергию, чтобы у всех была мотивация", - сказал Игита.

Напомним, сегодня, 8 октября, сборная Казахстана домашним матчем против Словении стартует в отборе на ЧМ-2024. Игра пройдет в Астане в 18:00. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь

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Метки:
Сборная РК по футзалу Казахстан ЧМ по футзалу Футзал

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