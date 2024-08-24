Лучший бомбардир чемпионата Европы отметился в сборной Казахстана

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Сегодня 15:09
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Игрок сборной Казахстана по футзалу Биржан Оразов провел 55-й матч в составе национальной команды, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Kaz-Football.kz.

Воспитанник аягозского футбола дебютировал в составе сборной Казахстана по футзалу 6 февраля 2017 года в Алматы в товарищеском матче против сборной Беларуси (0:1). Игра против сборной Таджикистана (3:0), состоявшаяся 22 августа стала для него 55-й. Всего же казахстанец отличился 27 раз.

Биржан Оразов – участник чемпионатов Европы 2018 и 2022 годов, серебряный призер студенческого Чемпионата мира. Полуфиналист Чемпионата мира 2021 года. Лучший бомбардир Чемпионата Европы 2022 года.

Напомним, сегодня, 24 августа команда Казахстана проведет в Астане второй матч против Таджикистана.

Добавим, что команда Рикардо Кака в рамках УТС сыграет дважды с Ираном в Астане (30 августа и 1 сентября), а 7 сентября примет в Алматы команду Аргентины.

Отметим, что на чемпионате мира, который стартует в сентябре в Узбекистане сборная Казахстана сыграет в одной группе с Испанией, Ливией и Новой Зеландией.

Метки:
Оразов Биржан Сборная РК по футзалу Казахстан Евро по футзалу Футзал

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