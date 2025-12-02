Лидер сборной Казахстана высказался об уходе Кака и кандидатуре нового тренера

Один из ведущих игроков сборной Казахстана по футзалу Биржан Оразов в беседе с корреспондентом Vesti.kz прокомментировал уход с пост главного тренера национальной команды Пауло Рикаро Кака.

Ранее Казахстанская федерация футбола (КФФ) сообщила об уходе Кака. Это решение стало следствием невыхода команды в финальный этап Евро-2026.

"Про Кака можно сказать очень много хорошего. Этот человек сделал огромный вклад в развитие футзала в Казахстане — и в "Кайрате", и в сборной, и на детско-юношеском уровне. Для меня лично Кака — очень близкий человек, можно сказать, футбольный отец. При нём я дебютировал и за "Кайрат", и за национальную сборную. Конечно, его уход мы восприняли с грустью. Но это решение федерации, ассоциации футзала, и мы его уважаем. В футболе и футзале такое бывает — приходят новые тренеры, меняются этапы, начинается новый цикл", - заявил Биржан.

Кроме того, Оразов прокомментировал возможное возвращение Какау в сборную Казахстана. Ранее специалист выразил желание и готовность занять пост тренера национальной команды.

"Что касается возможного возвращения Какау, я могу сказать только хорошее. Это человек, который нам не чужой. Он прекрасно знает казахстанский футзал, знает ребят, а мы хорошо знаем его требования и подход. Сейчас идёт смена поколений в сборной, и этот процесс надо правильно пройти. Уже в следующем году начнутся отборочные игры и очень важно хорошо подготовиться, чтобы снова бороться за самые высокие цели", - отметил игрок.

Какау уже тренировал сборную Казахстана в 2013-2018 годах. Под его руководством команда в 2016 году завоевала бронзовые медали чемпионата Европы. Кроме того, Какау приводил "Кайрат" к двум победам в Лиге чемпионов (ранее Кубок УЕФА).