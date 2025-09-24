Легенда казахстанского футзала завершил карьеру в сборной после матча с Италией

36-летний игрок "Семея" Чингиз Есенаманов принял решение завершить карьеру в сборной Казахстана по футзалу, передают Vesti.kz.

Об этом он объявил после стыкового матча с Италией за выход на Евро-2026.

"Тяжелый матч был очень. Проиграли, очень тяжело это переживать, тем более при своих трибунах. Давно так не проигрывали, хорошая серия у нас была. Это спорт, кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. С ребятами очень приятно было играть. Это спорт, это жизнь. Много травм я уже пережил и тяжело мне в сборной постоянно доказывать, но я постоянно доказывал и играл. Думаю, хорошее новое поколение подрастает. Буду болеть с другой стороны экрана. Конечно, не хотелось завершать при таких условиях, но это спорт и надо идти дальше! Многие ребята знали, что я играю последний цикл. В сборной много было запоминающегося", - сказал Есенаманов пресс-службе КФФ.

Есенаманов - воспитанник карагандинского "Тулпара". В его карьере также были алматинский "Кайрат" и "Семей", куда он перешёл в 2023 году. В сборную Казахстана привлекался с 2009 года. В 2016-м стал бронзовым призёром чемпионата Европы и является рекордсменом по числу матчей за национальную команду.

По сумме двух игр сборная Казахстана уступила Италии. В первом матче на выезде команда Рикардо Кака проиграла 1:2. В ответной игре казахстанцы выиграли 3:2 в основное время, сравняв счёт, но в серии пенальти точнее оказалась Италия, завоевавшая путёвку на Евро-2026.

