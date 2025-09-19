Казахстан забил Италии и сохранил интригу в стыках за Евро-2026

Сборная Казахстана по футзалу потерпела поражение от команды Италии в первом стыковом матче за выход на Евро-2026, сообщают Vesti.kz.

Встреча прошла в итальянском городе Фазано и завершилась со счётом 2:1. На 15-й минуте отличился Джованни Пульвиренти, а на 29-й успех хозяев закрепил Юлио Де Оливейра. Казахстанцы смогли ответить на 32-й минуте - Чингиз Есенаманов сократил отставание, сохранив шансы команды в ответной игре, которая состоится 23 сентября в Астане.

Отметим, что Казахстан имел несколько возможностей для взятия ворот, но в ключевых моментах надёжно сыграл итальянский голкипер Юрий Беллобуоно. Если сборная подтянет реализацию, двухраундовое противостояние останется за казахстанцами.

В стыковых матчах участвуют восемь команд, занявших вторые места в группах основного раунда квалификации. По итогам двухматчевых противостояний будут разыграны четыре оставшиеся путёвки на Евро-2026.

Финальная часть турнира пройдёт с 20 января по 7 февраля 2026 года сразу в трёх странах: Словении, Латвии и Литве.

Напомним, сборная Казахстана выступала в отборе в группе 6 вместе с командами Армении, Дании и Албании. Подопечные Рикардо Кака набрали десять очков и заняли второе место, выйдя в стыковые матчи. Прямую путёвку на Евро обеспечила Армения.

Италия же выступала в группе 2 с командами Беларуси, Финляндии и Мальты. Победителями квартета стали белорусы, а итальянцы со второго места вышли в стыковые матчи.