Казахстан узнал соперников в отборе на ЧМ-2024 по футзалу

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Новости спорта Футзал Сборная Казахстана
Сегодня 18:05

Сборная Казахстана по футзалу узнала соперников по основному отборочному раунду чемпионата мира-2024, сообщают Vesti.kz.

Сегодня, 7 июля, состоялась официальная жеребьевка. 

Казахстанская команда попала у группу 5, куда также вошли Словения и Черногория. С каждым соперником предстоит сыграть дома и в гостях.

Матчи состоятся:
12-21 сентября 2022 года
3-12 октября 2022 года
6-9 ноября 2022 года
27 февраля - 8 марта 2023 года

Отметим, что в элитный раунд отбора ЧМ-2024 напрямую пройдут победители групп и четыре лучших обладателя вторых мест. А остальные восемь обладателей вторых мест сыграют в стыковых матчах.

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Сегодня 18:05
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