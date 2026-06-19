Казахстан узнал соперников в отборе на ЧМ-2028 по футзалу: обе сборные из топ-35

Стали известны соперники сборной Казахстана по отборочному турниру ЧМ-2028 по футзалу, сообщают Vesti.kz.

Жеребьёвка квалификации состоялась в штаб-квартире УЕФА в Ньоне. В основном раунде за путёвки на мундиаль поборются 36 национальных команд, которые были распределены на 12 групп по три сборные.

По итогам жеребьёвки казахстанцы оказались в группе 6, где сразятся со сборными Беларуси и Албании. Сборная Беларуси находится на 15-м месте в рейтинге УЕФА, а Албания - на 35-м. Сборная Казахстана заничает четвертое место.

Команды проведут матчи дома и на выезде.

Игры основного этапа квалификации запланированы на октябрь, ноябрь и декабрь 2026 года, а также на февраль и начало марта 2027 года.

На следующую стадию напрямую пробьются победители всех 12 групп и четыре лучшие сборные среди команд, занявших вторые места. Остальным восьми обладателям вторых строчек предстоит продолжить борьбу в плей-офф, где будут разыграны оставшиеся путёвки в элитный раунд.

Состав групп:Группа 1: Армения, Венгрия, ШвецияГруппа 2: Франция, Молдова, ЧерногорияГруппа 3: Хорватия, Германия, ЛитваГруппа 4: Испания, Финляндия, Северная МакедонияГруппа 5: Польша, Босния и Герцеговина, Северная ИрландияГруппа 6:Беларусь, АлбанияГруппа 7: Португалия, Румыния, ДанияГруппа 8: Нидерланды, Сербия, АндорраГруппа 9: Украина, Словакия, ЭстонияГруппа 10: Италия, Грузия, КосовоГруппа 11: Словения, Бельгия, НорвегияГруппа 12: Чехия, Азербайджан, Латвия