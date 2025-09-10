Казахстан получил усиление и объявил состав на стыки Евро-2026 против Италии

Главный тренер сборной Казахстана по футзалу Пауло Рикардо Кака объявил состав игроков, вызванных на стыковые матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2026, передают Vesti.kz.

Казахстанская команда будет бороться за путёвку на Евро с Италией. Первый матч пройдёт 18 сентября на выезде в городе Фазано, ответная встреча состоится 23 сентября в Астане.

Особое внимание привлекает возвращение в сборную бразильского игрока "Кайрата" Эдсона, который некоторое время отсутствовал из-за запрета ФИФА.





Италия – Казахстан

18.09.2025

23:00 (время Астаны)

Спортивный комплекс PalaSport, Фазано

Казахстан – Италия

23.09.2025

19:30 (время Астаны)

Дворец единоборств имени Ж. Ушкемпирова, Астана

В стыковых матчах участвуют восемь команд, занявшие вторые места в своих группах основного раунда квалификации. По итогам двухматчевых противостояний будут разыграны четыре оставшиеся путёвки на Евро-2026.

Финальная часть турнира пройдёт с 20 января по 7 февраля сразу в трёх странах: Словении, Латвии и Литве.