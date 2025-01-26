Казахстан назвал состав на матчи отбора Евро-2026 по футзалу

Главный тренер сборной Казахстана по футзалу Рикардо Кака назвал состав на матчи отбора Евро-2026 против Дании, сообщают Vesti.kz.

Игры группы 6 пройдут 1 февраля в Сеннеберге (Дания) и 5 февраля в Астане.

Сборы стартуют 27 января в Астане.

В список Кака вошли:

Вратари: Лео Игита, Нарун Сериков, Рауан Сисенгалиев;

Полевые игроки: Дуглас Жуниор, Арнольд Кнауб, Биржан Оразов, Даурен Турсагулов, Жахангир Рашит, Дамир Каирбай, Ильяс Бердалин, Акжол Дарибай, Ержан Карменов, Ринат Турегазин, Азат Валиуллин, Ерсултан Сагындыков, Леонардо Мендонка.



Напомним, в текущей кампании сборная Казахстана обыграла на выезде Албанию (2:0) и сыграла на своей площадке вничью с Арменией (4:4).

У команд Казахстана и Армении по четыре балла, у Албании три балла, а Дания, пока очков не набрала.