Казахстан - Италия: Кака оценил конкурентов и разобрал битву за Евро-2026

Главный тренер сборной Казахстана по футзалу Рикардо Кака прокомментировал готовность команды к стыковому матчу за выход на Евро-2026 против сборной Италии, сообщает корреспондент Vesti.kz. По словам тренера, за путевку будет бороться самый сильный состав, который можно было собрать.

Ответный матч Казахстан - Италия пройдёт 23 сентября в Астане. В первом матче, который прошел в Фасано (Италия) хозяева победили со счетом 2:1.

"Можно сказать, что завтра у нас будет самый боевой состав. Я не помню даже, когда был такой состав. Всегда были какие-то травмы, какие-то проблемы. Завтра сборная Казахстана будет играть своим самым сильным составом, который есть на данный момент", - заявил Кака.

В ответном матче с Италией на поле выйдет Дуглас, который пропустил первую встречу, так как ему не одобрили визу.

"Да, Дуглас сейчас играет немного в другой футзал, чемпионат у него не такой интенсивный. Но Дуглас - игрок высокого уровня, который умеет перестраиваться, играть интенсивнее. Но проблема не в этом. Дуглас играл последний матч четыре месяца назад. Поэтому здесь дело не в привыкании к интенсивности, а в отсутствие игровой практики. Но он тренируется, очень следил за свой формой, приехал в команду в хорошей форме и, надеюсь, что он покажет лучшую игру, которую может показать на данный момент", - сказал тренер.

Также Кака отметил возвращение в сборную Эдсона, что должно прибавить команде остроты в атаке.

"Я думаю, появление Эдсона меняет любую команду, потому что рисунок меняется. Это игрок, который в атаке способен один в один обыграть. У нас долго не было этого. Мы были командой, которая играла через систему, но не хватало такого игрока, который может решать с одним ударом. Кроме того, Эдсон универсальный и в обороне тоже много дает команде. Поэтому вся команда очень рада, что Эдсон вернулся. Потому что Эдсон - наш игрок. По правилу, которое вы все знаете, ему пришлось пропустить. И он очень ждал этого момента. И глаза у него горят. Он хотел быть здесь все это время. И по нему видно, что он будет использовать свой шанс. Я очень рад его возвращению".

Тренер подчеркнул, что итальянский футзал нельзя называть европейским, так как костяк соперника составляют футзалисты из Бразилии. От ответной встречи он ждет открытую игру. Кака считает, что сбораная Италии, которую устроит даже ничья, не станет отсиживаться в обороне.

"Там девять бразильцев, которые умеют играть в футзал, опытные ребята, которые могут решать какие-то моменты самостоятельно. Мы думаем о победе. Да, они жестко играют, контактно. Но не думаю, что они будут отходить назад, чтобы просто не пропустить гол и пройти дальше".

Несмотря на поражение в первой встрече, бразильский наставник сборной Казахстана отметил, что его подопечные хорошо отыграли в обороне.

"Я сегодня вижу тот дух, ту дисциплину, то отношение, те эмоции, которые были на чемпионате мира. Мы немного потеряли это после чемпионата мира. Этот отборочный цикл был такой - то Игита много пропустил, то кто-то не может играть. У нас не было целостности, которая сейчас есть. Несмотря на то, что в Италии три важных игрока не играли, но все равно мы видели прежний командный дух. И вернувшись сюда, я сказал, что к тому духу нужно добавить ресурсы, которые сейчас есть. То, что я вижу на этой неделе - максимально близко к тому, что было на чемпионате мира, - добавил Кака.

Что нужно сборной Казахстана для выхода на Евро-2026?

Чтобы пройти Италию в стыках, сборной Казахстана нужно выиграть в ответном матче с разницей в два мяча. Если же будет оформлена домашняя победа со счетом 2:1, то участник Евро-2026 будет выявляться в овертайме или серии пенальти.