Кака прояснил свое будущее в сборной Казахстана после ухода из "Кайрата"

Новости спорта Футзал Сборная Казахстана
Сегодня 13:57
©КФФ

Пауло Рикардо Кака может остаться на посту главного тренера сборной Казахстана по футзалу, несмотря на уход из "Кайрата". В беседе с корреспондентом Vesti.kz бразильский специалист прокомментировал этот вопрос.

"Сейчас идут переговоры, не могу говорить окончательно, но все стороны, включая меня заинтересованы в том, чтобы я продолжил работу в сборной Казахстана", - отметил Кака. 

Напомним, что Кака покидает пост главного тренера "Кайрата" в связи с завершением контракта. Специалист работал в "Кайрате" с 2018 года. За этот период он каждый сезон приводил клуб к чемпионству в Казахстане, а также доходил до финала и полуфинала Лиги чемпионов. 

Будучи тренером сборной Казахстана Кака добился исторического результата на чемпионате мира в 2021 году, выйдя с командой в полуфинал.

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Метки:
Кака Сборная РК по футзалу Казахстан Кайрат АФК

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