Пауло Рикардо Кака может остаться на посту главного тренера сборной Казахстана по футзалу, несмотря на уход из "Кайрата". В беседе с корреспондентом Vesti.kz бразильский специалист прокомментировал этот вопрос.

"Сейчас идут переговоры, не могу говорить окончательно, но все стороны, включая меня заинтересованы в том, чтобы я продолжил работу в сборной Казахстана", - отметил Кака.

Напомним, что Кака покидает пост главного тренера "Кайрата" в связи с завершением контракта. Специалист работал в "Кайрате" с 2018 года. За этот период он каждый сезон приводил клуб к чемпионству в Казахстане, а также доходил до финала и полуфинала Лиги чемпионов.

Будучи тренером сборной Казахстана Кака добился исторического результата на чемпионате мира в 2021 году, выйдя с командой в полуфинал.