Кака назвал главную ошибку в отборе на Евро и высказался о будущем в сборной Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана по футзалу Пауло Рикардо Кака в беседе с корреспондентом Vesti.kz рассказал, продолжит ли он работу с национальной командой и о причинах поражения от Италии за путевку на Евро-2026.

В первой игре на выезде сборная Казахстана уступила со счётом 1:2, а в ответной встрече в Астане подопечные Кака в основное время выиграли - 3:2, сравняв счёт в противостоянии. В итоге победителя пришлось выявлять в серии пенальти, где точнее были итальянцы.

"Конечно, это поражение и нынешний период - один из худших в моей карьере и жизни в Казахстане. В чем была основная ошибка? Думаю, в обоих матчах мы были сильнее, но не смогли реализовать свое преимущество. Главная ошибка была в группе, где мы не заняли первое место. Там мы - команда, тренерский штаб могли это сделать, приложить больше усилий, нам было по силам обойти Армению. Мое будущее? Пока разговора с руководством КФФ не было по разным причинам, но думаю, в ближайшее время он состоится", - заявил бразильский специалист.

Кака работает со сборной Казахстана с 2018 года. За этот период он добился лучшего результата в истории национальной команды на чемпионатах мира - четвертое место на мундиале в 2021 году.

Ранее сообщалось, что тренер может возглавить футзальный клуб "Семей".