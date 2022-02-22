Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Сборная Казахстана
Сегодня 15:55
 

ИИ назвал точный счёт матча Италия - Казахстан за выход на Евро-2026

  Комментарии

ИИ назвал точный счёт матча Италия - Казахстан за выход на Евро-2026 ©КФФ

Сегодня, 18 сентября, сборная Казахстана по футзалу проведёт первый стыковой матч с командой Италии за выход на Евро-2026, сообщают Vesti.kz.

Встреча состоится в итальянском городе Фазано и начнётся в 23:00 по казахстанскому времени. Ответная игра намечена на 23 сентября в Астане.

Искусственный интеллект назвал точный счёт первого противостояния.

  • Италия — традиционно одна из сильнейших европейских сборных по футзалу, играет дома, где команда обычно действует агрессивнее, больше владеет мячом и активно прессингует.
  • Казахстан — в последние годы закрепился в топе Европы, регулярно выходит в финальные стадии турниров, отличается высокой дисциплиной и индивидуальным мастерством игроков (Игита, Дуглас и другие). Команда умеет наказывать соперника за малейшие ошибки.

    • Сценарий матча

    Первый тайм

  • Италия начнёт активнее, будет пытаться быстро забить, чтобы "поймать" соперника на эмоциях. Казахстан сыграет осторожно, с упором на контратаки и стандарты.
  • Вероятный счёт к перерыву — 1:1.

    • Второй тайм

  • Италия продолжит контролировать мяч и будет искать пространство через фланги.
  • Казахстан сделает ставку на быстрые переходы и розыгрыши 5 на 4 с Игитой.
  • В середине тайма возможен обмен голами.

    • Прогноз ИИ

  • Основной прогноз: ничья 2:2.
  • Альтернативный исход: минимальная победа одной из команд (2:1), но более вероятна ничья, так как Казахстан часто играет "от результата" в гостях.

    • Напомним, что в стыковых матчах участвуют восемь команд, занявшие вторые места в своих группах основного раунда квалификации. По итогам двухматчевых противостояний будут разыграны четыре оставшиеся путёвки на Евро-2026.

    Финальная часть турнира пройдёт с 20 января по 7 февраля сразу в трёх странах: Словении, Латвии и Литве.

    Отборочный турнир Чемпионата Европы 2024/26   •   Италия, Фазано   •   Стыковые матчи, мужчины
    Сегодня 23:00   •   не начат
    Италия
    Италия
    - : -
    Казахстан
    Казахстан
    Кто победит в основное время?
    Италия
    Ничья
    Казахстан
    Проголосовало 23 человек

