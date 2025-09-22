Будем умирать на поле ради победы - Игита о решающем матче за выход на Евро по футзалу

Вратарь сборной Казахстана по футзалу Лео Игита отметил, что находится в хорошей физической форме в преддверии ответного матча против Италии за выход на Евро, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Из-за серьезной травмы основной голкипер команды пропустил отборочный этап и, по его словам, в первом стыке все еще приходилось испытывать боль на площадке.

"У меня была серьезная травма. Было сомнение до первого матча, и когда я вышел на площадку, боль была. Но чувствовал себя лучше, чем думал. Восстановление было хорошее, хорошее физио два раза в день. Могу сказать, что я лучше, чем был в первом матче. И для меня приятно, играть без боли. Никому не нравится играть с болью. А теперь могу сказать, что да, я лучше себя чувствую, чем в первом матче в Италии", - сказал Игита.

В первом мачте на выезде сборная Казахстана уступила 1:2. В случае победы с таким же счетом в ответной игре, победитель будет определяться в овертайме или в серии пенальти. По словам Игиты, команда намерена решить задачу выхода на Евро в основное время.

"В конце тренировки тренировали пенальти. Конечно, пенальти - это такой напряженный момент, психологически важный тоже. Если будет пенальти - мы готовы. Но мы не хотим доводить до пенальти. Хотим закрыть вопрос в основное время.

Завтра будет решающий матч. Нет сомнений, что мы будем готовы. Да, было поражение в первом матче. Но много положительных моментов можно выделить в том матче. Также у нас есть усиление и есть наши болельщики, которые будут нас подгонять. Завтра будет напряженный матч. Могу обещать, что мы будем умирать на поле, чтобы принести стране эту победу", - заявил Игита.

Напомним, матч Казахстан - Италия состоится завтра, 23 сентября, в Астане. По словам главного тренера сборной Рикардо Кака, будет выставлен максимально боевой состав.