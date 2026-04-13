11 голами и разгромом завершился футзальный матч Казахстан - Азербайджан

Сборная Казахстана по футзалу нанесла поражение команде Азербайджана в товарищеском матче в Актау, сообщают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 9:2 в пользу команды Какау.

В составе сборной Казахстана отличились: Лео Игита (14-я минута), Абдирасул Абдуманапулы (14), Альберт Акбаликов (16), Биржан Оразов (24, 32), Дамир Каирбай (30), Агедиль Мадияров (31, 37) и Арнольд Кнауб (33).

За Азербайджан отличились Новруз Казыханов (16) и Октай Рустамли (38).

Напомним, 15 апреля команды проведут в Актау повторную встречу.

Добавим, что в начале года Какау возглавил национальную команду, с которой уже работал с 2013 по 2018 год. Под его руководством сборная завоевала бронзу чемпионата Европы 2016 года, что стало историческим достижением. На этом посту он сменил своего соотечественника Паулу Рикардо Фигейро Силву, более известного как Кака.