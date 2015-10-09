Зидан пошёл против Мбаппе в сборной Франции

Отношения главного тренера сборной Франции Зинедина Зидана с форвардом мадридского "Реала" и капитаном национальной команды Килианом Мбаппе стали ещё напряжённее из-за разногласий по поводу игрового времени нападающего, передают Vesti.kz.

Зидан отказал Мбаппе в особых привилегиях

По информации журналиста Хуана Хесуса, Зидан высоко оценивает способности форварда, однако не намерен предоставлять ему особый статус и привилегии, которыми тот пользовался при предыдущем наставнике сборной Дидье Дешаме.

Утверждается, что после прибытия в расположение национальной команды Мбаппе хотел самостоятельно определить, сколько времени проведёт на поле в двух ближайших матчах. Нападающий рассчитывал избежать повышенной нагрузки, чтобы вернуться в "Реал" в оптимальном состоянии.

Однако Зидан не согласился с пожеланиями футболиста. Тренер дал понять, что Мбаппе будет выходить на поле, если не испытывает серьёзных проблем со здоровьем. Такой ответ, по данным источника, негативно воспринял капитан французской команды, осознав, что больше не обладает прежними привилегиями.

Мбаппе пропустит матч с Италией

Сообщается также, что у нападающего ранее возникали напряжённые отношения с некоторыми партнёрами по сборной, а последние события могли ещё больше осложнить ситуацию. До этого между Зиданом и Мбаппе уже возникали тактические разногласия.

Позже тренер подтвердил, что форвард не сыграет против Италии в матче пятого тура Лиги наций, который состоится 13 ноября. Причиной отсутствия футболиста стала травма.

После встречи с итальянцами сборная Франции проведёт ещё один матч в ноябрьском цикле — 16 ноября команда Зидана встретится с Турцией.

Мбаппе выбыл из состава сборной Франции после ссоры с Зиданом

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