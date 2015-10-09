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Зидан объявил решение по Мбаппе после конфликта в сборной Франции

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Зидан объявил решение по Мбаппе после конфликта в сборной Франции ©Depositphotos.com/DURAOFOTO

Главный тренер сборной Франции Зинедин Зидан объявил, что Килиан Мбаппе пропустит предстоящую встречу пятого тура Лиги наций против национальной команды Италии, сообщают Vesti.kz.

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Главный тренер сборной Франции Зинедин Зидан объявил, что Килиан Мбаппе пропустит предстоящую встречу пятого тура Лиги наций против национальной команды Италии, сообщают Vesti.kz.

Поединок состоится в ночь с 12 на 13 ноября в Милане. Местом проведения матча станет стадион "Сан-Сиро".

"Килиан (Мбаппе) не сможет сыграть завтра. Он почувствовал небольшую боль. Как обычно бывает в подобных случаях, мы не будем рисковать. Такие вещи досадны, но это часть игры. Надеюсь, он вернётся в воскресенье [к матчу с Турцией]. У нас уже были подобные ситуации с Орельеном (Тчуамени) и Маркусом (Тюрамом), и у них не было возможности сыграть во втором матче. В таких случаях игроки должны восстанавливаться дома", - приводит слова Зидана официальный сайт УЕФА.

Ранее сообщалось, что между Мбаппе и Зиданом могла возникнуть ссора и они не общались на последней тренировке.

Прямая трансляция матча Лиги наций Италия - Франция

Несмотря на лидерство в группе A, сборная Франции пока не гарантировала себе место в плей-офф турнира.

После встречи с Италией команда Зидана проведёт ещё один матч в ноябрьском цикле — 16 ноября французы сыграют с Турцией.

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Лига наций 2026/27   •   Италия   •   Групповой этап, мужчины
13 ноября 00:45   •   не начат
Италия
Италия
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Франция
Франция
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