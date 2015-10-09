Прямая трансляция матча Лиги наций Италия - Франция

Сегодня, в ночь с 12 на 13 ноября в Лиге наций состоится матч между сборными Италии и Франции, сообщают Vesti.kz.

Встреча группы 1 дивизиона A состоится в Милане на стадионе "Сан-Сиро" и начнётся в 00:45 по времени Казахстана. Прямая трансляция состоится на телеканале Qazsport и начнётся в 00:35.

В первом матче, который был сыгран 2 октября на стадионе "Стад де Франс" в Париже была зафиксирована ничья - 1:1.

Французы набрали десять очков после четырёх матчей и лидируют в таблице квартета. У Италии семь баллов. Шесть очков набрала идущая третьей Бельгия. А команда Турции, которая еще не набрала баллов замыкает таблицу группы.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!