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Сегодня 08:13
 

Прямая трансляция матча Лиги наций Италия - Франция

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Прямая трансляция матча Лиги наций Италия - Франция ©x.com/equipedefrance

Сегодня, в ночь с 12 на 13 ноября в Лиге наций состоится матч между сборными Италии и Франции, сообщают Vesti.kz.

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Сегодня, в ночь с 12 на 13 ноября в Лиге наций состоится матч между сборными Италии и Франции, сообщают Vesti.kz.

Встреча группы 1 дивизиона A состоится в Милане на стадионе "Сан-Сиро" и начнётся в 00:45 по времени Казахстана. Прямая трансляция состоится на телеканале Qazsport и начнётся в 00:35.

В первом матче, который был сыгран 2 октября на стадионе "Стад де Франс" в Париже была зафиксирована ничья - 1:1.  

Французы набрали десять очков после четырёх матчей и лидируют в таблице квартета. У Италии семь баллов. Шесть очков набрала идущая третьей Бельгия. А команда Турции, которая еще не набрала баллов замыкает таблицу группы.

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Лига наций 2026/27   •   Италия   •   Групповой этап, мужчины
13 ноября 00:45   •   не начат
Италия
Италия
- : -
Франция
Франция
Кто победит в основное время?
Италия
Ничья
Франция
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