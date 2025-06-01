Зидан отклонил предложение на 100 миллионов ради команды мечты

Легендарный французский специалист Зинедин Зидан отказался от щедрого контракта из Саудовской Аравии ради своей заветной мечты — возглавить сборную Франции, передают Vesti.kz.

По информации Madrid Zone, 52-летнему тренеру предложили однолетний контракт на 100 миллионов евро, однако он вежливо отклонил предложение, несмотря на крупыне финансовые условия. Причина отказа — стремление Зидана к работе с национальной командой Франции, к которой он давно проявляет интерес.

Единственным местом работы Зидана в тренерской карьере остается мадридский "Реал", в который он был назначен дважды. Первый период длился с января 2016 года по июнь 2018 года и вошел в историю футбола — тогда он стал первым тренером, сумевшим выиграть Лигу чемпионов три раза подряд (2016, 2017, 2018). Во второй раз он возглавил "сливочных" с марта 2019 по июнь 2021 года.

Имя Зидана регулярно связывается со сборной Франции, которую он хотел бы тренировать после ухода Дидье Дешама. Пока это только планы, но отказ от баснословного предложения из Саудовской Аравии ясно демонстрирует его приоритеты.